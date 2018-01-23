Tarım ilaçları sebze ve meyvelerden nasıl temizlenir?

Tarım ilaçları sebze ve meyvelerden nasıl temizlenir?

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenebilmek ise tüketeceğimiz sebze ve meyvelerle mümkün. Son yıllarda aşırı miktarlara ulaşan tarım ilacı kullanımı tüketiciyi de korkutuyor. Hatta bazı uzmanlar meyvelerin kabuklarının soyulmadan yenmemesi gerektiğini söylüyor. Peki tarım ilaçlarını tamamen temizlemek mümkün mü? Meyve ve sebzeler nasıl yıkanmalı? İşte cevabı.

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Tarım ilaçları sebze ve meyvelerden nasıl temizlenir?

Yapılan deneyde elmanın yüzeyine, pestisit maddesi olan zirai ilaçlar uygulandı ve zirai ilaçlar 1 gün boyunca meyve ve sebzelerin üzerinde kaldı. Araştırmacılar daha sonra elmaları ayrı ayrı musluk suyu ve suyla karıştırılmış karbonat ile yıkadı. Elma yüzeyinde ve içinde zehirli maddelerin varlığını değerlendirmek için elektronik haritalama teknolojisi kullanıldı. Elde edilen sonuçlar, pestisitlerin elmalardan uzaklaştırılmasının en etkili yolu suyla karıştırılan karbonat olduğu buldu.

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Tarım ilaçları sebze ve meyvelerden nasıl temizlenir?

12 dakika boyunca hafifçe ovulan elmalar karbonat solüsyonu tiyabendazolün yüzde 80'ini alırken, fosmatın yüzde 96'sını aldı. Karbonatı suyla karıştırıp meyve ve sebzelerinizi ovduğunuz zaman mutfak zımparası görevi görerek pestisitin bıraktığı tüm zararlı organizmaları 15 dakika içerisinde ortadan kaldırıyor.

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Tarım ilaçları sebze ve meyvelerden nasıl temizlenir?

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenebilmek ise tüketeceğimiz sebze ve meyvelerle mümkün. Son yıllarda aşırı miktarlara ulaşan tarım ilacı kullanımı tüketiciyi de korkutuyor. Hatta bazı uzmanlar meyvelerin kabuklarının soyulmadan yenmemesi gerektiğini söylüyor. Peki tarım ilaçlarını tamamen temizlemek mümkün mü? Meyve ve sebzeler nasıl yıkanmalı? İşte cevabı.

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