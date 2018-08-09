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Tarım Bakanı'ndan afetten etkilenen çiftçiye müjde

Tarım Bakanı'ndan afetten etkilenen çiftçiye müjde

Tarım Bakanlığı, afetlerden etkilenen çiftçilerin kredi borcunun erteleneceğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 14:00 - Güncelleme: 09-08-2018 14:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'da son duruma ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Bir can kaybı olmadı. Hasarın boyutu alt seviyelerde. 66 konut, 264 işyeri ve 60 araç zarar gördü" demişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklama "(Ordu'daki sel) Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek." ifadelerini kullandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI DA AÇIKLAMA YAPTI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin, "Bakanlık olarak zarar gören vatandaşlarımızın bu zarardan en az etkilenmesi noktasında üstümüze düşenleri hızlı bir şekilde yerine getireceğiz'' dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 09 Ağustos 2018 14:19 Hani kriz yoktu! Hazine'de nakit kalmadı Devletin kasası tam takır kuru bakır.

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