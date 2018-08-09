Tarım Bakanı'ndan afetten etkilenen çiftçiye müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'da son duruma ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Bir can kaybı olmadı. Hasarın boyutu alt seviyelerde. 66 konut, 264 işyeri ve 60 araç zarar gördü" demişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklama "(Ordu'daki sel) Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek." ifadelerini kullandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin, "Bakanlık olarak zarar gören vatandaşlarımızın bu zarardan en az etkilenmesi noktasında üstümüze düşenleri hızlı bir şekilde yerine getireceğiz'' dedi.