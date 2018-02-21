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Tarikatlar birbirine girdi

Tarikatlar birbirine girdi

İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet ile Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah arasındaki sert tartışmalar basına yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 21:31 - Güncelleme: 21-02-2018 01:12

Tarikatlar arasındaki kavga İsmailağa'dan Cübbeli Ahmet'in, Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ı hedef alan konuşmasıyla kızıştı. Cübbeli Ahmet, kendisine Arapların söz konusu ismi sorduğunu, kendisinin ise "bırakın şunu" diye yanıt verdiğini söyledi. 

Cezaevindeyken "ağa paşa takımı"nın Aziz Yıldırım'ı, garip takımının ise kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Cübbeli, kendisini ziyarete gelen Fatih Nurullah'a çıkmadığını söyledi. Fatih Nurullah'ın Muaviye'yi FETÖ'ye, Şam'ı Pensilvanya'ya benzetmesine kızan Cübbeli "Böyle şeyhlik mi olur, böyle tarikat mı olur, böyle tasavvuf mu olur, şeriatsız dinsiz tarikat mı olur" dedi. "Millet bunlara mürit oluyor" diye kızan Cübbeli, "millet kapılmasın" ifadelerini kullandı.

YAZIKLAR OLSUN' 

Cübbeli'nin sözlerine ise Fatih Nurullah Efendi son konuşmasında isim vermeden yanıt verdi. Kendilerinin Ehli Beyti, Hazreti Hüseyinleri gücendirmemek için Muaviye'yi övmediklerini söyleyen Fatih Nurullah Efendi, "Kimsiniz ulan siz, hangi dinin sahibisiniz, nasıl bir meşrebiniz var, nasıl bir itikadınız var sizin yazıklar olsun" dedi. İsim vermeden İsmailağa'ya ve Cübbeli'ye "terbiyesizler", "hayasızlar", "müptezel alimler" sözleriyle yüklenen Fatih Nurullah Efendi, İsmailağa'nın peygambere muhalif olduğunu iddia etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Misafir 21 Şubat 2018 01:33 Öncelikle dinimizin temelinde bu işlere yer var mı? Diyanet işleri adı üstünde dinden sorumludur. Peki bu adamlar neyi paylaşamıyorlar. Bir tanesi fetö oldu devleti yıkmaya çalıştı. Devlet tedbirini alıp bu tür cemaatleşmelere prim vermemelidir.

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