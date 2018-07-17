Tarikat iddiası sonrası Gökhan Özoğuz'dan sürpriz karar!

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Karagümrük’ten aldığı villasını satışa çıkardı. 3 milyon TL isteyen şarkıcı, alıcı bulamazsa evi kiraya verecek. Gökhan Özoğuz’un, evini satmak istemesinin nedeninin, hakkında çıkan tarikat haberleri olduğu söyleniyor.

Tarikat iddiası sonrası Gökhan Özoğuz'dan sürpriz karar!

Fatih Karagümrük’teki Nurettin Cerrahi Tekkesi’ne yakınlığıyla bilinen Gökhan Özoğuz, 2014 yılında bu semtte üç katlı bir ev almıştı. Şarkıcı, tekkenin hemen arka sokağında bulunan metruk yapı için 700 bin TL harcamıştı. Uzun süre tadilatta kalan 300 metrekarelik bina, baştan aşağıya yenilenmişti. Özoğuz, villaya dönüşen evinde, sohbetlere katılmak isteyen dostlarını ağırlıyordu.

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Tarikat iddiası sonrası Gökhan Özoğuz'dan sürpriz karar!

VİLLASINI SATILIĞA ÇIKARDI: Hem yatırım yapan hem de manevi olarak tekkeye yakın yaşamak isteyen şarkıcının, artık semte uğramadığı öğrenildi. Bir emlak şirketiyle temasa geçen Özoğuz, villasını satışa çıkardı. Şarkıcının etrafı ağaçlarla çevrili, özel garajı bulunan bina için 3 milyon TL istediği, alıcı çıkmazsa, kiralamayı düşündüğü iddia edildi.

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Tarikat iddiası sonrası Gökhan Özoğuz'dan sürpriz karar!

Gökhan Özoğuz’un, evini satmak istemesinin nedeninin, hakkında çıkan tarikat haberleri olduğu söyleniyor.

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Tarikat iddiası sonrası Gökhan Özoğuz'dan sürpriz karar!

Öte yandan Gökhan Özoğuz'un yeni sezonda ''O Ses Türkiye'' yarışmasında 'jüri koltuğunda oturmaya devam edecek mi'? sorusunun yanıtı henüz yanıt bulmadı.

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