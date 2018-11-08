Tarikat çocuklarıyla görüşmesine izin vermiyor

Nicole Kidman, eski eşi Tom Cruise ile evliyken evlat edindikleri ve Scientology tarikatını seçtikleri için ayrılık sonrası görüşemediği iki çocuğu hakkında konuştu.
Nicole Kidman, eski eşi Tom Cruise ile evliyken evlat edindikleri iki çocuğu hakkında özel açıklamalarda bulundu. Ödüllü oyuncu, 25 yaşındaki Isabella ve 23 yaşındaki Connor adındaki evlatlık çocuklarını yıllardır Scientology'den ayrılması sebebiyle görmüyor.
Geçen yıl Altın Küre'de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Kidman, sahnedeyken ödülünü eşi Keith Urban’dan olan iki biyolojik çocuğuna adadığını söyleyince büyük tepki görmüştü.
Avustralya’da çıkan Who Magazine dergisine konuşan Kidman, babaları Tom Cruise gibi Scientology inancını benimseyen evlatlık çocukları için, “Onlar yetişkin insanlar. Kendi kararlarını alabilirler” dedi.
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