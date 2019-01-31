Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu

Transferin sessiz ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray’la yollarını ayıran Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı. Antalya’ya gelerek sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Kırmızı-Beyazlılarla anlaşma sağladı.
Sezon sonuna kadar ücretsiz forma giyecek Tarık Çamdal, maç başı ücret de almayacak. Deneyimli futbolcunun performansının beğenilmesi halinde sözleşmesi uzatılacak.
2014-2015 sezonu başında 4.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor’dan Galatasaray’a transfer olan Tarık Çamdal, Sarı-Kırmızılı formayla 42 maça çıktı.
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