Tarık Çamdal 2. Lig ekiplerinden Karagümrük'e gidiyor

2014 yılında Eskişehirspor’dan 4 milyon 750 bin avro karşılığında Galatasaray'a transfer edilen Tarık Çamdal, sarı kırmızılılar için adeta hayal kırıklığına dönüştü. Büyük ümitlerle takıma katılan ancak zaman içinde “İstenmeyen adam” hâline dönüşen Tarık Çamdal ile sonunda yollar ayrılıyor.

Türkiye'nin haberine göre Geçen sezon Süper Lig’de hiç oynamadan 1,5 milyon avroyu kapan savunma oyuncusu yaz transfer döneminde de gitmeye yanaşmamıştı. Bu sezonki ücreti 1,6 milyon avro olan Tarık, “800 bin avro ödeyelim, yolları ayıralım” teklifine ‘tamam’ dedi.

Ayrıca Tarık’ın Karagümrük ile görüştüğü öğrenildi.

Tatsız hazırlık maçı

Öte yandan 2. devre hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Almanya ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Red Bull Arena’da oynanan maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.