Tarık Akan'ın eski gelini Asya Engin bebeğiyle ilk kez görüntülendi

Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül ile şarkıcı Asya Engin bebekleri dünyaya geldikten sonra ayrılmıştı. Asya Engin ve bebeği ilk kez Bodrum'da görüntülendi

Tarık Akan'ın eski gelini Asya Engin bebeğiyle ilk kez görüntülendi

Barış Üregül ve Asya Engin'in ekim ayında dünyaya gelen Gece adı verilen minik bebe ilk kez öönceki gün Bodrum'da görüntülendi. 2016 yılında kaybettiğimiz Yeşilcam'ın yakışıklı jönlerinden Tarık Akan'ın Oğlu Barış Üregül ve eşi Asya Engin Gece bebeğin doğumunun ardından ayrılmışlardı. Barış Üregül ve Asya Engin 2017 Ocak ayında evlenmişlerdi.

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Tarık Akan'ın eski gelini Asya Engin bebeğiyle ilk kez görüntülendi

BOŞANMAYI SORMAYIN!: Kızı doğduktan kısa süre sonra Barış Üregül’le evliliğini bitiren Asya Engin, soruları yanıtlamak istemedi. Şarkıcı, “Bana boşanmayla ilgili soru sormayın. Haberin o tarafında olmak istemiyorum. Kendimi de eski eşimi de bu tartışmaya sokmam. Ben sadece iyi bir anne olmak istiyorum” diyerek uzaklaştı

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Tarık Akan'ın eski gelini Asya Engin bebeğiyle ilk kez görüntülendi

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Tarık Akan'ın eski gelini Asya Engin bebeğiyle ilk kez görüntülendi

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