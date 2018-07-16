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Tarihi zirve: Trump ile Putin bir araya geldi!

Tarihi zirve: Trump ile Putin bir araya geldi!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi zirve için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye geldi. 55 dakika gecikmeyle Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelerek bire bir görüşme gerçekleştiren iki lider, basın mensuplarının karşısına geçerek el sıkıştı ve kısa açıklamada bulundu.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 18:31 - Güncelleme: 16-07-2018 18:31

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirve sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump, "Herkes için çok iyi bir başlangıç oldu. Muhteşem şeyler yapacağız" derken Putin, "ABD seçimlerine asla karışmadık, karışmayacağız" açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Helsinki'de gerçekleşen görüşme sonrasında kameralar karşısına geçti. Putin, ABD’li bir gazetecinin, "İstihbarat Rusya müdahalesini doğruladı. Bütün dünyanın önünde 2016’da olan şeyi bir daha yapmaması konusunda uyarabilir misiniz?" sorusuna, "Ben kendim de eski bir istihbaratçıyım. Bir saniye lütfen konuşmama izin verin. Ben bir istihbaratçıydım. İkinci olarak da Rusya demokratik bir devlet. Ve kimse siz burada ABD demokratik değildir diyebilir misiniz? Eğer demokratik bir devlet varsa ortada, böyle bir sorun ancak mahkeme tarafından çözülebilir" cevabını verdi. İşte iki liderin açıklamalarından satırbaşları:

"İKİ NÜKLEER GÜÇÜZ, DÜNYA DA İYİ GEÇİNMEMİZİ İSTİYOR"

Basına kapalı gerçekleşen toplantı 1,5 saat sürdü. İki lidere baş danışmanlarının eşlik ettiği toplantının basına açık kısmında konuşan Trump, "Son birkaç yıldır ilişkilerimiz çok iyi değildi ama olağanüstü ilişkilere sahip olabiliriz. İki nükleer gücüz, bence dünya da iyi geçinmemizi istiyor. Nükleer gücün yüzde 90'ına sahip iki ülkeyiz" ifadelerini kullanarak FIFA Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Putin'i tebrik etti. Öte yandan her iki lider de zirve öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

"4 SAATTE ÇÖZDÜK"

Yapıcı ve akıcı görüşme gerçekletirdik. Bir çok konuda açık ve derin konuşma yaptık. Ülkelerimiz arasınadki anlaşmazlıklar iyi biliniyor. Bunları detaylı olarak görüştük. İşbirliği yapmanın ve ortak çıkarlar doğrultusunda ilerlemenin yolunun bulunması gerkiyor. İşbirliğinin faydalarını da gördük. Soğuk savaşımn gerginliğinde bile bu günden farklı bir dünya vardı. İlişkilerimiz şu ankinden kötü olmamıştı. 4 saatte bunu çözdük.

SEÇİMLERE MÜDAHALE KONUSUNU DOĞRUDAN SORDUM

Rusya ile yapıcı diyalog diğer diyalogları beraberinde getirecektir. ABD seçimlerine müdahale konusunu doğrudan sordum. Küresel terör belası konusunda işbirliği sürdürülmeli. İran'ın terörle mücadelerden başarıdan fayda sağlamasına da izin vermeyeceğimi söyledim.

"RAKİBİM DERKEN KOMPLİMAN YAPTIM"

Suriye krizi karmaşık. İki ülkenin işbirliği yüzbinlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip. Putin için rakibim derken kompliman yaptım. ABD'nin aptalca davrandığını düşünüyorum. Ben göreve gelmeden bu diyaloğun açılması gerekiyordu.

"MUHTEŞEM ŞEYLER YAPACAĞIZ"

Artık bir aradayız. Muhteşem şeyler yapacağız. Geçmişte her iki tarafta hatalar yaptı. Rusya ile diyaloğumuzu çok daha önce sağlamalıydık. Rusya ile işbirliği diye bir şey yoktu. Seçimde kara bulut yok. Hillary Clinton'u kolayca yendim.

İLİŞKİLERİN İYİLEŞMESİNDE İLK ADIM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin iki ülkenin ilişkilerinin iyileşmesinde ilk adım olduğunu belirterek görüşmelerde nükleer silahların kısıtlanması konusunun da ele alındığını söyledi. Putin konuşmasına şöyle devam etti:

"BAŞKAN TRUMP İLE BİRBİRİMİZİ ANLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Teröre karşı ortak çalışmanın önemini vurguladık. Suriye konusunda gelişmeleri değerlendirdi. İran konusunda ABD bizim pozisyonumuzu biliyor. Rusya asla ABD seçimlerine müdahale etmemiştir. Bütün sıkıntıları, eski tıkanıkları çözmüş değiliz ama önemli faydalı bir görüşme oldu. Başkan Trump ile birbirimizi anladığımızı düşünüyorum.

RUSYA MÜDAHALESİ İÇİN KANIT İSTEDİ

ABD seçimine müdahale ettiğimiz iddiası saçmalık. Doğrudan siyasi çıkar ekseninde hareket etmememiz gerekiyor. Bir gerçek gösterir misiniz Rusya'nın müdahalesini ortaya koyan. Bu saçmalık. ABD seçimlerine asla karışmadık, karışmayacağız. Petrol ve doğalgaz alımında ABD'de büyük güç. Hiçbirimiz fiyatlaerın düşmesini istemiyoruz. Belli bir fiyatın ötesinde karlılık ortadan kalkıyor. Doğalgaz üretmenin anlamı kalmıyor.

YARDIMLARIN DAĞITILMASI ÇABALARI

Suriye'deki insani yardımı görüştük. Çabalarımızı artıracağız. Askeri kargo uçağımız ile yardımların dağıtılması için çabalıyoruz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • alara 16 Temmuz 2018 19:06 anlaştık ın anlamı çıkarlaeı gücümüz ölçüsünde paylaştık anlamına geliyor, artık 5+1 haricindeki devletler bir araya gelmeli ortak ekonomik ve askeri örgütler kurmalılar

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