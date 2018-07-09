Tarihi törende sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılan misafirleri onuruna yemek verdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katılan İtalya Eski Başbakanı Silvio Berlusconi ile sohbet etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof.Dr. Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile sohbet etti.

