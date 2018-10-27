Tarihi Suriye Zirvesi sona erdi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi zirvenin ardından düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada Suriye'deki duruma ilişkin, "Sahada tam olarak ateşkesin sağlanması ve hakim kılınması ile akan kanın bir an önce durdurulması hedefimiz var." ifadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca yıl sonuna kadar Anayasa Komitesi'nin oluşması noktasında da çağrıda bulunuldu.

İstanbul'daki tarihi Dörtlü Suriye Zirvesi'nin ardından Erdoğan, Putin, Merkel ve Macron ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla gerçekleşen Suriye konulu dörtlü zirve sona erdi.

Zirvenin ardından ortak bildiri yayımlandı. Yayımlanan bildiride, "Suriye'nin egemenliği bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü ile BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine olan kuvvetli taahhütlerini teyit etmişlerdir." denildi.

Dörtlü zirve bildirisinde liderler, teröre karşı mücadeleye devam etme gerekliliğinin altını çizerken, etkili önlemlerin tam olarak uygulanması ve tüm ilgili tarafların hükümlere riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı bir ateşkesin önemini vurguladı. Bildiride liderler, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına karşı olduklarını teyit ederek, tarafların ilgili sözleşmeye riayet etmelerini istedi.

  • Siyaset 27 Ekim 2018 20:55
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