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Tarihi Kur'an-ı Kerim müftülükte incelenecek

Tarihi Kur'an-ı Kerim müftülükte incelenecek

BİNGÖL'ün Solhan ilçesi Bozkanat Köyü Camisi'nden alınan ve tarihi eser olarak sergilenmek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne götürülen el yazması Kur'an-ı Kerim, incelenmek üzere İl Müftülüğüne teslim edildi

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 15:55 - Güncelleme: 02-11-2018 15:55

İl Müftüsü Muharrem Genç, yaptığı açıklamada, el yazması tarihi Kur'an-ı Kerim'in açılacak Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere tarihi önemi açısından iyi niyetle bulunduğu Bozkanat Köyü Camisi'nden alındığını anımsattı.

Sanat eserlerinin sergilenmesinin güzel olduğunu ancak bulunduğu yerde sergilenmesinin daha ağırlık kazanacağını ifade eden Genç, 10 yıl önce Kur'an-ı Kerim'i camiden alan bir ailenin korumak üzere evlerine götürdüğünü, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere iyi niyetle kentteki diğer tarihi eserlerle birlikte toplandığını belirtti.

Genç, "Fakat bir aileye mensup Kur'an-ı Kerim olduğu için o ailenin muvafakati olmadan buraya getirilmiş. Sonra aile fertleri de bu Kur'an-ı Kerim'in tekrar geri götürülmesini istemiş. Müftülüğümüz de bu süreci yakından takip edip ilgililerle irtibat kurarak Kur'an-ı Kerim'in yerine teslim edilmesi konusunda ısrarcı olmuş, Kur'an-ı Kerim köylüler tarafından teslim alınmış, emanet olarak da incelenmek üzere müftülüğümüze getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

El yazması Kur'an-ı Kerim'in tarihi değerinin ortaya çıkarılması ve korunması amacıyla ilgili uzmanlar tarafından inceleneceğini anlatan Genç, Kur'an-ı Kerim'in hatlarının bozulmaması ve kağıtlarının yıpranmaması için iyice muhafaza edilmesi gerektiğini anlattı.

Genç, şöyle devam etti:

"Bu Kur'an-ı Kerim 6 nesil bu köyde hocalarımız, üstatlarımız tarafından okunmuş ve kıraat edilmiştir. Bilahare tarihi değere haiz olduğu açıktır. Ama hattının, hat sanatına uyumlu olup olmadığı hususu hattatlarımız tarafından tespit edildikten sonra eğer hat sanatı da uygun yazılmışsa birinci derecede kıymetli bir el yazma Kur'an-ı Kerim olur. Hat sanatı kural ve kaidelerine aykırı olsa bile yine de iyi derecede tarihi değere haizdir." 

Kur'an-ı Kerim'in ait olduğu yerde en güzel şekilde muhafaza edileceğini bildiren Genç, gerekli incelemelerin ardından kutsal emanetin alındığı köye geri bırakılacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • OFLU BABA 02 Kasım 2018 16:14 EY INANANLAR VE INANMAYANLAR BILIYORUM BANA KIZACAKSINIZ AMA SOYLEMEDEN GECEMEYECEGIM BIR KAC SAATINIZI AYIRIP KURANI BIR KEREYE MAGSUS OKUYUN HAYATINIZIN NASIL DEGISTIGINE SIZDE INANAMAYACAASINIZ FARZEDINKI COK SEVDIGINIZ BIR ROMANI OKUYORSUNUZ HIC BIR SEY KAYBETMEYIP NE KADAR COK SEY KAZANACAGINIZI THMIN BILE EDEMEZSINIZ

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