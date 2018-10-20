Tarihi köşke ABD, Rusya talip

Ünlü cerrah Cemil Topuzlu Paşa tarafından yaptırılan İpar Köşkü satışa çıkarıldı. 45 milyon dolara satışa çıkarılan köşkün taliplileri arasında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya ve Kuveyt’ten kişilerin olduğu belirtildi.

20 ODALI TARİHİ ESER

Kadıköy Çiftehavuzlar bulunan Köşkü Cemil Topuzlu Paşa, Pera Palas, Müşir Zeki Paşa Yalısı gibi ünlü binaların mimarı Aleksander Vallaury'ye inşa ettirdi. “Ömrüm boyunca burada otarmak istiyorum” dediği kaydedilen Cemil Topuzlu Paşa’nın yaptırdığı köşk 1931 yılında İpar Ailesi’ne geçti. Birinci dereceden tarihi eser olan köşk devlet koruması altında. Bir dönemin zengin insanlarının ağırlandığı köşkte, 20 oda, 4 salon ve 18 banyo bulunuyor.

KÖŞK İÇİNDE KÖŞK

Köşkün satış sürecini yürüten gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş "Köşk 1350 metrekare kapalı alana sahip. Bir de aynı arsa içerisinde iki köşk daha var, toplam 2700 metrekare kapalı alan, yani bu

fiyatı veren üç köşkün sahibi oluyor” şeklinde konuştu.