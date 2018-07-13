Tarihi kabine toplantısı sonrası ilk açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat 15.56'da başladı. Toplantıda ilk ve ikinci 100 gün ile ilk 6 aylık plan ve icraatların yol haritasının netleşmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısına ilişkin açıklamayı İbrahim Kalın yapıtı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Önemli konu başlıklarından birisi de ekonomiydi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından ortaya konulan tüm bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyon ile mücadele önceliklerimiz arasında yer alıyor." dedi.

BAŞKA ÜLKEDE OLSAYDI...Kalın, "15 Temmuz hain darbe girişinin ardından Türkiye de ekonomik krizler olacak diye söylemlerde bulunuldu, bunlar olmadı. Böyle bir darbe girişimi başka ülkede olsaydı o ülkede ekonomi çöker, toplumsal kaos oldurdu, bunların hiçbiri olmadı."diye konuştu. 

 NATO SONUÇ BİLDİRGESİ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur." dedi.

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ Kalın, "Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı gitmesi gerekiyor. 15 Tememuz'un tüm belgelerini ABD yetkilileriyle paylaştık. Burada bir kaç konu var terör örgütü liderinin Türkiye'ye iadesi... Terör örgütünün yaptığı darbe bu kadar açıkken daha somut adımlar atılması gerektiğini dile getiriyoruz. Biz gerekli belge ve bilgileri sunduk. Biz ucu açık bir süreçten yana değiliz. Sonuç odaklı bir sürecin hayata geçirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

  • Siyaset 13 Temmuz 2018 18:53
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