Tarihi gün! Putin Ankara'da böyle karşılandı

Türkiye'nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atılıyor. Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli bugün atılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek temel atma törenine katılmak için Türkiye'ye geldi. Putin'in uçağı Ankara'ya indi.

ERDOĞAN VE PUTİN BERABER AÇACAK :Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara’dan telekonferansla atılacak. Temel atma töreninin Mersin ayağında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Rusya’nın kamu nükleer şirketi Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri hazır bulunacak.

Türkiye, nükleer santralla ilgili ilk somut adımı, 12 Mayıs 2010’da attı. Rusya ile “Akkuyu Sahasında Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalandı. Anlaşma kapsamında, aynı yıl Akkuyu Nükleer AŞ kuruldu. Şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED olumlu kararını, EPDK’dan 49 yıl süreli elektrik üretim lisansını, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) sınırlı çalışma iznini aldı.

  • Siyaset 03 Nisan 2018 15:51
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