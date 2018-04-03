Tarihi gün! Putin Ankara'da Akkuyu'nun temeli atılıyor

Türkiye’nin 1955’te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan ‘Akkuyu Santralı’nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törende, Akkuyu Santralı'nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapılacak. Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu, Moskova ve Ankara'nın stratejik ortaklığa evrilen ilişkilerinin nişanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İşte Ankara'da yaşanan gelişmeler...

Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanıyor.

PUTİN VE ERDOĞAN ÜDİK'E BAŞKANLIK EDECEK

Daha sonraysa Putin ile Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 7. toplantısına başkanlık edecek. Söz konusu toplantıda, Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı S-400 füze savunma sistemi teslimatından, ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi gibi ikili gündemde yer alan konular öne çıkacak.

ANKARA'DA ÜÇLÜ ZİRVE

Rusya lideri, yarın ise Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Ankara'da Suriye konulu üçlü bir zirve gerçekleştirecek. Astana sürecinin üç garantör ülkesinin liderlerini bir araya getirecek olan bu üçlü görüşmenin ilk örneği Kasım 2017'de Soçi'de gerçekleştirilmişti.