Tarihi gün! Putin Ankara'da Akkuyu'nun temeli atılıyor

Türkiye’nin 1955’te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan ‘Akkuyu Santralı’nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törende, Akkuyu Santralı'nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapılacak. Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu, Moskova ve Ankara'nın stratejik ortaklığa evrilen ilişkilerinin nişanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İşte Ankara'da yaşanan gelişmeler...

16: 10TEMEL ATMA TÖRENİ BAŞLADI

Putin'in Beştepe'de resmi törenle karşılanmasının ardından Akkuyu Santralı için düzenlenen temel atma törenine geçildi.

15: 55BEŞTEPE'DE RESMİ TÖREN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i kabul etti. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından liderler askeri selamladı ve Külliye'ye giriş yaptı.

PUTİN'İ KARŞILAMAYA KİMLER KATILDI?

Resmi karşılama töreninde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın hazır bulundu.

15 30PUTİN ANKARA'DA

Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanıyor.

PUTİN VE ERDOĞAN ÜDİK'E BAŞKANLIK EDECEK

Daha sonraysa Putin ile Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 7. toplantısına başkanlık edecek. Söz konusu toplantıda, Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı S-400 füze savunma sistemi teslimatından, ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi gibi ikili gündemde yer alan konular öne çıkacak.

ANKARA'DA ÜÇLÜ ZİRVE

Rusya lideri, yarın ise Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Ankara'da Suriye konulu üçlü bir zirve gerçekleştirecek. Astana sürecinin üç garantör ülkesinin liderlerini bir araya getirecek olan bu üçlü görüşmenin ilk örneği Kasım 2017'de Soçi'de gerçekleştirilmişti.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ankara'da iki gün sürecek temasları sırasında Putin ve Ruhani'nin konaklayacakları otellerde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Liderlerin kalacakları katlar tamamen kapatılırken, ziyaret süresince otel çevresi ile buralara açılan sokak ve caddelerde de önlemler alındı. Çevre sokaklarda oluşturulacak uygulama noktalarında araç ve yayaların, aramaları yapıldıktan sonra girişlerine izin veriliyor.

4 BİN POLİS GÖREV ALDI

Liderlerin güzergahları ile kalacakları otellerin çevresindeki yüksek binalarda özel harekat timleri görev yapıyor. Putin ve Ruhani'nin güvenliğini iki gün süreyle toplam 4 bin polis sağlayacak.

TÜRKİYE'NİN 60 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye'nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atılıyor. Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli atılıyor, geri sayım başladı.

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