Tarihi gün! Putin Ankara'da Akkuyu'nun temeli atıldı

Türkiye’nin 1955’te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan ‘Akkuyu Santralı’nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törende, Akkuyu Santralı'nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapıldı. Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu, Moskova ve Ankara'nın stratejik ortaklığa evrilen ilişkilerinin nişanelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Beştepe'de düzenlenen törende birlikte butona basarak Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atmış oldu.
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