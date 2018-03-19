Tarihi gemide çekim yaparken ünlü komutanın ölmüş eşi görüntülendi!

Napolyon Savaşlarında savaşmış İngiliz deniz subayı Admiral Nelson'ın karısının hayaletini olduğu iddia edilen görüntüler oldukça ilgi uyandırdı. HMS Victory isimli savaş gemisinde kayıt yapan 33 yaşındaki Tony Ferguson isimli ziyaretçi, çıplak gözle görmediği görüntüleri eve gidip kamerasından izlediğinde fark edince o anları internette paylaştı.

Amiral Nelson'un Trafalgar Savaşı'ndaki amiral gemisi HMS Victory'yi Nelson'un karısının düzenli olarak ziyaret ettiği söyleniyor. Tony Ferguson etrafta bir şeyler hissettiğinde kamerasını çalıştırdığını ancak o esnada bir şey göremediğini anlattı. Ferguson, "Garip olan kendi gözlerimle hiçbir şey görmemiş olmam. Eğer gerçek bir insanı görmüş olsaydım, kamerayı hemen yere koyardım. Ancak videoyu daha sonra izlediğimde oradaydı. Odanın karşısına doğru yürüdü ve sonra bir duvardan geçerek kayboldu" dedi.

Üst oda, en yüksek rütbeli subaylar için ayrılmış bir alandı, bu yüzden Nelson ve karısı çoğu zamanlarını burada birlikte geçiriyorlardı. Amiralin karısı onu gemide geçirdiği süre boyunca düzenli olarak ziyaret ederdi.

Ferguson, "Paranormal bir deneyimin net görüntülerini yakalamış olduğum için kendimi çok şanslı hissettim. Daha önce de benzer deneyimler yaşadığım, artık beni korkutmuyorlar" diye konuştu. 250 yaşındaki HMS Victory gemisi, 1922 yılından beri Tarihi Portsmouth Rıhtımı'nda yer almakta ve müze konseptiyle halka açık olarak ziyaret edilebilmekte. Birçok başka ziyaretçi de daha önce bu gemide hayalet gördüğünü iddia etmişti.