Tarihi gemide çekim yaparken ünlü komutanın ölmüş eşi görüntülendi!

Napolyon Savaşlarında savaşmış İngiliz deniz subayı Admiral Nelson'ın karısının hayaletini olduğu iddia edilen görüntüler oldukça ilgi uyandırdı. HMS Victory isimli savaş gemisinde kayıt yapan 33 yaşındaki Tony Ferguson isimli ziyaretçi, çıplak gözle görmediği görüntüleri eve gidip kamerasından izlediğinde fark edince o anları internette paylaştı.

Amiral Nelson'un Trafalgar Savaşı'ndaki amiral gemisi HMS Victory'yi Nelson'un karısının düzenli olarak ziyaret ettiği söyleniyor. Tony Ferguson etrafta bir şeyler hissettiğinde kamerasını çalıştırdığını ancak o esnada bir şey göremediğini anlattı. Ferguson, "Garip olan kendi gözlerimle hiçbir şey görmemiş olmam. Eğer gerçek bir insanı görmüş olsaydım, kamerayı hemen yere koyardım. Ancak videoyu daha sonra izlediğimde oradaydı. Odanın karşısına doğru yürüdü ve sonra bir duvardan geçerek kayboldu" dedi.

Üst oda, en yüksek rütbeli subaylar için ayrılmış bir alandı, bu yüzden Nelson ve karısı çoğu zamanlarını burada birlikte geçiriyorlardı. Amiralin karısı onu gemide geçirdiği süre boyunca düzenli olarak ziyaret ederdi.

Ferguson, "Paranormal bir deneyimin net görüntülerini yakalamış olduğum için kendimi çok şanslı hissettim. Daha önce de benzer deneyimler yaşadığım, artık beni korkutmuyorlar" diye konuştu. 250 yaşındaki HMS Victory gemisi, 1922 yılından beri Tarihi Portsmouth Rıhtımı'nda yer almakta ve müze konseptiyle halka açık olarak ziyaret edilebilmekte. Birçok başka ziyaretçi de daha önce bu gemide hayalet gördüğünü iddia etmişti.

  • Güncel 19 Mart 2018 12:07
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Tarihi gemide çekim yaparken ünlü komutanın ölmüş eşi görüntülendi! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro