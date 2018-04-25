Tarihi binada kirişlere saklanmış paralar bulundu

Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmaları sırasında odalarından birinin kapı kirişinde bulunan 6 bin madeni para, konağın eski sahipleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Tarihi binada kirişlere saklanmış paralar bulundu

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde Osmanlı döneminden kalma Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmaları sırasında odalarından birinin kapı kirişinde bulunan 6 bin madeni para, konağın eski sahipleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Tarihi konağın eski sahibi Cengiz Ünlü, Osmanlı'nın son dönemlerinde büyük dedesi tarafından inşa edilen konağın, manevi değer taşıdığını belirtti.

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Tarihi binada kirişlere saklanmış paralar bulundu

Konağın restore edilmesi ve turizme kazandırılması için Elazığ Belediyesi'ne sattıklarını anlatan Ünlü, "Burası 1870 yılında büyük dedem tarafından yaptırılmış. Tabii o günden bugüne kadar büyüklerimiz tarafından kullanılmış. 2006 yılında belediyeye verdik burayı. Zamanla harabe olmuştu, yeniden ayağa kaldırılması için belediye verdik." dedi.

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Tarihi binada kirişlere saklanmış paralar bulundu

Konağın kapı kirişinden 40 kilo madeni para çıktı Ünlü, konakta devam eden restorasyon çalışmaları sırasında ekiplerin şaşkınlık veren bir durumla karşılaştıklarını ve konağın odalarının birinin kapı kirişinde 1960-1970'li yıllara ait çok sayıda madeni para bulunduğunu kaydetti.

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Tarihi binada kirişlere saklanmış paralar bulundu

Bulunan paraların sonradan değerlendirilmek üzere aile büyükleri tarafından kapı kirişine saklanmış olabileceğini tahmin ettiklerini aktaran Ünlü, "Zamanında olsaydı büyük bir servetti bu paralar. Öyle tahmin ediyorum ki büyük dedemden kalma 6 bin civarında madeni para bulundu. Kapı kirişine saklanmış yaklaşık 40 kilo civarında. Bulunan paraların günümüzde pek bir değeri yok, zamanında ortaya çıkmış olsa daha güzel değerlendirilebilirdi. Demek ki nasip yokmuş, bundan dolayı da üzülmüyoruz." diye konuştu.

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