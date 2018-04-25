Tarihi binada kirişlere saklanmış paralar bulundu

Konağın restore edilmesi ve turizme kazandırılması için Elazığ Belediyesi'ne sattıklarını anlatan Ünlü, "Burası 1870 yılında büyük dedem tarafından yaptırılmış. Tabii o günden bugüne kadar büyüklerimiz tarafından kullanılmış. 2006 yılında belediyeye verdik burayı. Zamanla harabe olmuştu, yeniden ayağa kaldırılması için belediye verdik." dedi.

Bulunan paraların sonradan değerlendirilmek üzere aile büyükleri tarafından kapı kirişine saklanmış olabileceğini tahmin ettiklerini aktaran Ünlü, "Zamanında olsaydı büyük bir servetti bu paralar. Öyle tahmin ediyorum ki büyük dedemden kalma 6 bin civarında madeni para bulundu. Kapı kirişine saklanmış yaklaşık 40 kilo civarında. Bulunan paraların günümüzde pek bir değeri yok, zamanında ortaya çıkmış olsa daha güzel değerlendirilebilirdi. Demek ki nasip yokmuş, bundan dolayı da üzülmüyoruz." diye konuştu.