Tarihe geçen operasyonun görüntüleri paylaşıldı!

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Erzurum'da yakalanan 25 bin 834 parça uyuşturucu maddeyle aynı özelliklerde 4 parça uyuşturucu maddesi ile gözaltına şahsın aracında yapılan aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 euronun ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan Karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan TIR içerisinde yapılan aramada, 17 çuval içerisinde toplam da 25 bin 834 parça halinde daralı ağırlığı 1 ton 535 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği hatırlatıldı.