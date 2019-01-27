Tarihe geçen operasyonun görüntüleri paylaşıldı!

ERZURUM polisinin ele geçirdiği ve Cumhuriyet tarihinde en yüklü miktarda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı.

Tarihe geçen operasyonun görüntüleri paylaşıldı!

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Erzurum'da yakalanan 25 bin 834 parça uyuşturucu maddeyle aynı özelliklerde 4 parça uyuşturucu maddesi ile gözaltına şahsın aracında yapılan aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 euronun ele geçirildiği bildirildi.

19
Tarihe geçen operasyonun görüntüleri paylaşıldı!

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan Karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan TIR içerisinde yapılan aramada, 17 çuval içerisinde toplam da 25 bin 834 parça halinde daralı ağırlığı 1 ton 535 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği hatırlatıldı.

29
Tarihe geçen operasyonun görüntüleri paylaşıldı!

Yakalanan TIR şoförü Ş.D. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldığı, konuyla ilgili detaylı araştırmalarda aracın Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye girdiğine ve Ağrı üzerinden İstanbul'a doğru yola çıktığına, bu kapsamda Erzurum'dan geçtiği tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

39
Tarihe geçen operasyonun görüntüleri paylaşıldı!

"Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde uyuşturucu maddeyi İstanbul'da teslim alacak şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara başlandı. TIR'da bulunan yükü teslim almaya gelen H.K. isimli şüpheli şahıs ile olayla ilgili olduğu tespit edilen S.Ö. isimli şahıs, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan operasyon neticesinde 26 Ocak 2019'da yakalandı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro