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Tarihe geçen o pilottan acı haber

Tarihe geçen o pilottan acı haber

İSTANBUL'dan Amasra'ya arkadaşlarıyla geziye çıkan pilot Serdar Halil Girgin motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Başarılı pilot THY'nin en uzun uçuşunda da görev almıştı.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 20:37 - Güncelleme: 03-11-2018 20:37

İSTANBUL'dan Amasra'ya arkadaşlarıyla geziye çıkan bir havayolu şirketinde pilot Serdar Halil Girgin (53), Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletinin kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu yaşamını yitirdi. Girgin, Türk Hava Yolları (THY) tarihinin en uzun kesintisiz uçuşunda görev yaparak tarihe geçmişti.

Kaza, Zonguldak-İstanbul Karayolu Soğanlısuyu mevkisinde meydana geldi. 3 motosikletli arkadaşı ile birlikte İstanbul'dan Amasra'ya geziye çıkan Serdar Halil Girgin yönetimindeki motosiklet, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan motosikletin sürücüsü Girgin, kaskı takılı olmasına rağmen ağır yaralandı. Serdar Halil Girgin, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak, Girgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir havayolu şirketinde pilot olan, 2 çocuk babası Serdar Halil Girgin'in arkadaşları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Girgin'in ölüm haberini alan ailesi, Ereğli'ye gelmek üzere yola çıktı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAPTAN PİLOT, THY’NİN TARİHİ UÇUŞUNDA BULUNMUŞTU

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosikletinin yol kenarındaki kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu yaşamını yitiren Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilotlarından Serdar Halil Girgin, Türk Hava Yolları (THY) tarihinin en uzun kesintisiz uçuşunda görev yaparak tarihe geçmişti. Girgin,ÿ7 Eylül 2013 tarihinde o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Rusya’nın St. Petersburg kentinden Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e 16 saat kesintisiz uçuşla götüren uçaktaki 23 kişilik ekipte yer almıştı. Erdoğan ve beraberindekilerin THY’nin Boeing 777-300 ER uçağıyla yaptığı seyahat tam 16 saat sürmüş, bu uçuş, THY’nin bugüne kadar iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçmişti.

DUYGULARINI RÖPORTAJDA ANLATMIŞTI

O dönem Erdoğan’ı, St. Petersburg’dan 2020 Olimpiyat Oyunları’nı düzenleyecek kentin belirleneceği Buenos Aires’e taşıyan THY’nin uzun menzilli Boeing 777 tipi uçaklarında görev yapan kaptan pilot Serdar Halil Girgin, tarihe geçen uçuşla ilgili şunları söylemişti:

"Gerçekten de çok güzel bir uçuştu. Ortaklığımız için rekor anlamına gelen bu uçuşu duyduğumda açıkçası ben de görev almak istedim. Çünkü daha uzun yıllar böyle bir görev gelmeyebilirdi. Uzunluğu ve görevin niteliği gereği sıra dışı bir uçuş oldu. Sorunsuz geçen yolculuğumuz boyunca, kabin ekibimizden misafirlerimize, oradan da bize varana dek herkeste tatlı bir heyecan vardı. Uçuş esnasında olumsuz bir durumla karşılaşmayınca bir hafta öncesinde yaptığımız planlara riayet ederek seferimizi tamamladık. Başta Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün misafirlerimizi varacakları noktaya emniyetli bir şekilde ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Tek üzüntümüz Olimpiyat Oyunları’nı Türkiye’ye getirememek oldu."

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