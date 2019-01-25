Taraftar Samandıra'yı bastı: Bizi aleme rezil ettiniz

Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe’nin Ümraniyespor’a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmesine ve takımın kötü gidişatına tepki gösterdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önünde toplanan bir gurup Fenerbahçeli “En büyük taraftar, futbolcular sahtekar” sloganları atarak tepki gösterdi.

Taraftar Samandıra'yı bastı: Bizi aleme rezil ettiniz

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Ümraniyespor’a yenilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki geldi. Takımın kötü gidişatına tepki göstermek için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önüne gelen bir gurup, sloganlar atarak takımı protesto etti. Öfkeli taraftar takım otobüsü tesislere girerken ıslık çalıp, yuhaladılar.

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Taraftar Samandıra'yı bastı: Bizi aleme rezil ettiniz

''BİZİ ALAME REZİL ETTİNİZ'': Takım otobüsü içeri girerken protestolarına devam eden gurup, “Siz bizi aleme rezil ettiniz! En büyük taraftar, futbolcular sahtekar. Koskoca Feneri ne hale getirdiniz? Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor. Comolli istifa” gibi sloganlar attı.

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Taraftar Samandıra'yı bastı: Bizi aleme rezil ettiniz

''BU KADAR ZOR MU TOPU KALEYE SOKMAK'': Fenerbahçeli bir taraftar, takımın gidişatından hiç mutlu olmadıklarını, bir an önce düzelmesi gerektiğini belirterek, “Burada bulunan insanların büyük bir kısmı 2000-2500 TL’ye çalışan insanlar. Bakın saat gecenin 12’si, herkes burada. Ben anlamıyorum, yeni bir vizyon denildi, yeni bir yönetim denildi, yani bu kadar mı zor bir topu kaleye sokmak. Şuradan 11 kişi çıkartsak ben eminim ki şu takımdan daha iyi oynarlar.'' dedi.

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Taraftar Samandıra'yı bastı: Bizi aleme rezil ettiniz

''COMOLLİ'YE GÜLE GÜLE DEMESİ LAZIM'': Serzenişlerine devam eden taraftarlar, ''Alt yapı dedik ama alt yapıdan bir tane bile doğru düzgün bir oyuncu çıkartamadık. Koskoca 25 milyonluk camiada bir tane çocuk çıkartamıyoruz. Ömer Faruk var çıkartsınlar onu, bunlardan iyi oynar. En azından forma için savaşır. Bunlarla olmayacak, başkanın da bir an öne Comolli’ye güle güle demesi lazım, getirsin Hakan Bilal Kutlualp’i, onun çok daha iyi yapacağına eminiz bu işi. Bu gün burada 20 kişi vardır, yarın 200 kişi olur, sezon sonu 5 bin kişi olur 10 bin kişi olur. Fenerbahçe küme düşmez demesinler, inanın ki düşer” dedi.

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