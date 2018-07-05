'Tapulu arazim' dedi: Yolu trafiğe kapattı!

Antalya'da bir kişi, yolun tapulu arazisinden geçtiği iddiasıyla açtığı davayı kazanınca demir bariyerler koyarak yoldaki ulaşımı engelledi.
Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle'deki Kızderesi Caddesi'nin tapulu arazisinden geçtiğini öne süren Mustafa Keskin'in açtığı dava lehine sonuçlandı.
Yolu ulaşıma kapattığı demir bariyerlerin üzerine bilirkişi raporunu da yapıştıran Keskin, alana "Özel Mülk Girilemez" tabelasını astı.
Bölgedeki esnaf, duruma bir an önce çözüm bulunmasını istedi.
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