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Tanzanya'da büyü vahşeti 6 çocuğu acımadan parçaladılar

Tanzanya'da büyü vahşeti 6 çocuğu acımadan parçaladılar

TANZANYA'da bir vahşet yaşandı. Ülkenin güney batısındaki Njombe bölgesinde kulakları kesilmiş, dişleri sökülmüş, 2-9 yaş arasında olduğu tahmin edilen çocukların ceset ve bazı uzuvları bulundu.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 14:23 - Güncelleme: 29-01-2019 14:23

TANZANYA'da büyü vahşeti yaşandı. Tanzanya'nın güney batısındaki Njombe bölgesinde kulakları kesilmiş, dişleri sökülmüş halde altı çocuk cesedi bulundu.

Njombe Bölge Yargıcı Ruth Msafiri, "Bu tamamen batıl inançlarla ilgili, çoğu insan büyülerden medet umuyor" dedi. Polis, üçü aynı aileden olan kurbanların bir yakın akrabasını şüpheli olarak gözaltına aldı.

Aralık ayı başından beri Njombe bölgesinde toplam 10 çocuk kayboldu, bunların dördü canlı bulundu.

BÜYÜCÜLER DEVREDE
Bölgedeki bazı 'büyücülerin', yardım için kendilerine gelen insanlara, bazı vücut parçalarının sağlık ve zenginlik getirdiği yönünde telkinde bulunduğu biliniyor.

Yetkililer aileleri dikkatli olmaları ve çocuklarını bu konuda eğitmeleri konusunda uyardı. Çocukların, gece aileleri pazarda sebze satarken evlerinden alındığı söyleniyor.

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