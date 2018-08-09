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Tansiyon yeniden yükseldi sert açıklama geldi

Tansiyon yeniden yükseldi sert açıklama geldi

ABD, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesi olayı nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımda bulunmaya hazırlanırken Kremlin'den açıklama geldi. Rusya Sözcüsü Peskov, yaptırımların yasa dışı ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 17:11 - Güncelleme: 09-08-2018 17:11

ABD ve Rusya arası bir kez daha yaptırım kararı nedeniyle gerildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Salisbury'de kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili olarak 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmek üzere Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Bugünkü basın toplantısında ABD'nin yeni yaptırım adımını değerlendiren Peskov, "Salisbury davasıyla ilgili olarak yeni yaptırım uygulanmasını kesinlikle kabul edilemez ve önceden olduğu gibi hukuk dışı buluyoruz. Rusya'nın Salisbury'de yaşananlarda muhtemelen dahli olduğuna dair suçlamaları kararlılıkla reddediyoruz. Bu, söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin konuyla ilgili kanıt sunmayı veya en azından bilgi paylaşmayı reddettiğine dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya'nın kimyasal silah kullanımıyla bir ilgisi olmadı ve bulunmuyor. Kaldı ki, İngiltere'deki olayda hangi maddenin, nasıl kullanıldığını dahi söyleyemiyoruz. Zira bu konuda hiçbir bilgiye sahip değiliz ve ortak soruşturma tekliflerimize İngiltere'den bir yanıt alamadık. Bu, ciddi endişeye neden oluyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • GG 09 Ağustos 2018 17:55 Bu yaptırım yapılan ülkeler iyice ezikleşmeye başladı... Bir araya gelip abd ye yaptırım yapmak hiç akıllarına gelmiyor mu ? Başka PARA BİRİMİ Mİ YOK ARKADAŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ!!!!

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