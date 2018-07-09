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Tanrıya aptal diyen Duterte: Varlığını bir kişi kanıtlasın istifa...

Tanrıya aptal diyen Duterte: Varlığını bir kişi kanıtlasın istifa...

FİLİPİNLER Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Hristiyanlık inancının temel bazı doktrinlerini sorgulayan yorumları ülkede tartışmalara neden oldu. Duterte, herhangi birinin tanrı'nın varlığını, onu gördüğünü kanıtlaması halinde istifa edeceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 10:25 - Güncelleme: 09-07-2018 10:27

abcNEWS'in aktardığı habere göre 73 yaşındaki Duterte, dün memleketi Davao'da düzenlenen bilim ve teknoloji etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, sadece vaftizle arınıldığına inanılan ilk günahın mantığını sorgulayarak, herhangi birinin 'Tanrı'nın varlığını, onu gördüğünü ve onunla konuştuğunu' kanıtlaması halinde derhal istifa edeceğini söyledi. 

Rodrigo Duterte, geçen hafta yaptığı bir konuşmada da Tanrı'ya hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

AÇIKLAMALARI TEPKİLERE NEDEN OLDU
Filipinler Devlet Başkanının yorumları, nüfusun büyük bölümü Roman Katolik olan ülkede tartışmalara neden oldu. Muhalifler, Hristiyan din adamları, hatta bazı siyasi müttefikleri Duterte'nin açıklamalarını tepkiyle karşıladı.

Filipinli muhalif Senatör Antonio Trillanes IV, açıklamalarının da "Duterte politikalarının zalimliğiyle çok örtüştüğü" yorumunu yaptı.

Filipinler Devlet Bakanlığı Sözcüsü Harry Roque ise geçmişte bir rahibin cinsel tacizine uğradığını itiraf eden Rodrigo Duterte'nin din konusunda fikrini dile getirme hakkı bulunduğunu söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 11:05 Kendisi aklım var diyorsa aklını görebiliyormu

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