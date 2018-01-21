Tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedeflerine karşı Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonu için bugün düğmeye basıldı. Kritik hedefler vuruluyor. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı yapıldı. Çekicilere yüklü tanklar, gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez İlçesine geçti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Türk tankları Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçti. Bugün akşam saatlerinden itibaren Kilis’e gelen tanklar ile fırtına obüs topları, Kilis’in Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye’ye geçiş yapıyor. Peyderpey tankların Suriye’ye geçişleri sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden sevk edilen, çoğunlukla zırhlı personel taşıyıcılarının (ZPT) bulunduğu tırlar, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı.
Kent merkezinden eskort eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirilen ve 10'un üzerinde tırdan oluşan askeri araçlar, Halep'in Azez ilçesine yönlendirildi.
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