Tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti

Tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedeflerine karşı Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonu için bugün düğmeye basıldı. Kritik hedefler vuruluyor. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı yapıldı. Çekicilere yüklü tanklar, gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez İlçesine geçti.

16
Tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Türk tankları Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçti. Bugün akşam saatlerinden itibaren Kilis’e gelen tanklar ile fırtına obüs topları, Kilis’in Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye’ye geçiş yapıyor. Peyderpey tankların Suriye’ye geçişleri sürüyor.

26
Tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden sevk edilen, çoğunlukla zırhlı personel taşıyıcılarının (ZPT) bulunduğu tırlar, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı.

36
Tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti

Kent merkezinden eskort eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirilen ve 10'un üzerinde tırdan oluşan askeri araçlar, Halep'in Azez ilçesine yönlendirildi.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat