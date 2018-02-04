Tankımızı vuran silahı PKK'ya kim verdi? ABD mi Rusya mı?

Teröristlerin Afrin'de 5 askerin şehit olduğu TSK'ya ait tanka yönelik saldırısında hangi silahın kullanıldığı araştırılıyor. ABD yapımı TOW ya da Rus yapımı Konkurs füzesi iddiaları ortaya atılmıştı. Silahın kime ait olduğu araştırılırken, gözler ABD'nin PYD'ye gönderdiği silahlara çevrildi.

Afrin'de 5 askerimizin şehit düştüğü saldırının hangi ülkenin silahıyla yapıldığıyla ilgili arıştırma sürüyor. Saldırıda ABD yapımı TOW ya da Rus yapımı Konkurs füzesinin kullanıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Ancak TSK'ya ait tankı vuran silahla ilgili henüz bir tespit yapılmadığı öğrenildi. Silahın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor.

BOZDAĞ: ARAŞTIRILIYOR... Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konuya ilişkin soru üzerine sert konuştu. NATO sınırlarını koruyan Türkiye'nin, NATO'nun müttefiki ve NATO üyesi bir ülkenin verdiği silahların teröristlerin elinde olması ve bu silahların Türkiye'ye karşı kullanılması ihtimalinden fevkalade rahatsız olduğunu aktaran Bozdağ, "Biz bunu en üst düzeyde ifade ediyoruz. Kabul edilebilir, izah edilebilir bir durum değildir. Dünkü tankımıza yapılan saldırıda kullanılan silahla ilgili tespit çalışmaları devam ediliyor. Hangi ülkeye ait şu ana kadar yapılmış bir tespit yok." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE HANGİ SİLAHLAR VAR?: Yeni Şafak'ın haberine göre ise ABD’nin PKK’ya verdiği 5 bin TIR dolusu silahın içinde tanksavarlar önemli bir yer tutuyor. Teröristlerin elinde 1000’den fazla tanksavar silahı olduğu iddia ediliyor. Bu silahlar içinde Türkiye’ye bile satışı onaylanmayan son nesil tanksavar füzesi Javelin de bulunuyor. ABD yapımı AT-4 ve TOW tanksavar da PKK’lı teröristlerin elinde bulunduğu bilinen silahlar arasında yer alıyor. Terör örgütü PKK/PYD ayrıca ABD’nin verdiği Rus yapımı Konkurs ve Kornet gibi tanksavar silahlarına da sahip.

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