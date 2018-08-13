Tanker devrildi: 10 ton akaryakıt yola döküldü!

Kaza, öğleden sonra Gaziantep Nurdağı-Adana karayolunun 15'inci kilometresindeki Olucak Mahallesi'nde bulunan Rüzgarlı virajında meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Necdet Fırat yönetimindeki, Malatya Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait, 44 AAF 639 plakalı 16 ton akaryakıt yüklü tanker, virajda kontrolden çıkıp devrildi.
Büyük gürültüyle devrilen tanker, uçurumdan yuvarlanmasına ramak kala durdu. Kazada tanker sürücüsü Fırat yaralandı, yaklaşık 10 ton yakıt yola döküldü.
Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Necdet Fırat'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Jandarma, dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda, olası kazaya karşı güvenlik önlemi aldı, yolu ulaşıma kapattı. Tankerin kaldırılıp, yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.
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