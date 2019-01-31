Tanesi 5280 liraya satılıyor! Dışı cehennem içi cennet olan meyve

ENDONEZYA'da nadir yetişen durian meyvesinin "J Queen" türü tanesi 1000 dolardan yani yaklaşık 5280 liradan satılıyor.

Tanesi 5280 liraya satılıyor! Dışı cehennem içi cennet olan meyve

Endonezya'da nadir yetişen durian meyvesinin bir türü, tanesi 1000 dolardan (yaklaşık 5280 liradan) satışa çıkarıldı. Kötü kokusuyla bilinen meyvenin fiyatı ülkedeki asgari ücretin 3 katından fazla.

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Tanesi 5280 liraya satılıyor! Dışı cehennem içi cennet olan meyve

Batı Cava'ya bağlı Tasikmalaya kentindeki bir alışveriş merkezinde hafta sonunda 14 milyon Endonezya rupisine satılan "J Queen" türü meyve, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Endonezya'da asgari ücret 3 milyon 940 bin rupi (yaklaşık 1471 lira).

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Tanesi 5280 liraya satılıyor! Dışı cehennem içi cennet olan meyve

Meyvenin satıldığı süpermarket de fotoğraf çektirmek isteyen kişilerin akınına uğradı. Hafta sonundan bu yana 2 adet meyvenin satıldığı belirtiliyor.

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Tanesi 5280 liraya satılıyor! Dışı cehennem içi cennet olan meyve

ÇOK ÖZEL BİR MEYVE : Durian, Güneydoğu Asya'nın birçok bölgesinde çok özel bir meyve olarak kabul ediliyor.

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