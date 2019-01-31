Tanesi 5280 liraya satılıyor! Dışı cehennem içi cennet olan meyve

Batı Cava'ya bağlı Tasikmalaya kentindeki bir alışveriş merkezinde hafta sonunda 14 milyon Endonezya rupisine satılan "J Queen" türü meyve, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Endonezya'da asgari ücret 3 milyon 940 bin rupi (yaklaşık 1471 lira).

Meyvenin satıldığı süpermarket de fotoğraf çektirmek isteyen kişilerin akınına uğradı. Hafta sonundan bu yana 2 adet meyvenin satıldığı belirtiliyor.

ÇOK ÖZEL BİR MEYVE : Durian, Güneydoğu Asya'nın birçok bölgesinde çok özel bir meyve olarak kabul ediliyor.