Tane ile ilaç satışı mı başlıyor?

Toplum olarak kutuyla ilaç kullanmaya alışmışız. Vatandaş eczaneye gittiğinde, 'yeşil kutuyu', 'kırmızı renkli kutuyu' istiyorum diyor. Kutuyla alınan ilaç, tedavi için ihtiyaç duyulandan fazla olduğu zaman evde bir kenara atılıyor. Evler adeta eczaneye dönüşmüş durumda. İlaçların ihtiyaç duyulduğu sayıda satılması bu israfı önler. Bakanlık olarak daha önce bu konuda bir çalışma yapılmış. Ancak bugün itibarıyla tek başımıza böyle bir çalışmamız yok. Çünkü bu konuda tek başımıza değiliz. Böyle bir düzenlemeyi hazırlayıp yapacak taraflar arasında eczacılar, ilaç firmaları, SGK da var. Bu kararı süreç içinde hep birlikte vermek lazım. Şeker ve tuz kullanımına yönelik sınırlamalar da toplum hazırsa mümkün olur. Bütün mekanizmalar üzerinde çalışır, toplum kendisini hazırlar ve bu bilinçlenme bu talepleri doğurur.