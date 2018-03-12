Tane ile ilaç satışı mı başlıyor?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tane ile ilaç satışına "Olabilir, bu da israfı önler" açıklamasında bulundu.

Tane ile ilaç satışı mı başlıyor?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tane ile ilaç satışına "Olabilir, bu da israfı önler" açıklamasında bulundu. Ancak taraflarla (Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Eczacılar Birliği ve Sağlık Bakanlığı) da bir araya gelinmesi gerektiğini söyledi.

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Tane ile ilaç satışı mı başlıyor?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AKŞAM'a yaptığı özel açıklamalarında Türkiye'deki ilaç israfına dikkat çekti. Evlerin kutuyla alınan ancak tüketilmeyen ilaçlar nedeniyle adeta eczaneye dönüştüğünü belirten Bakan Ahmet Demircan, bu sorunun ilaçların ihtiyaç duyulduğu sayıda satılacağı bir sistemle önlenebileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

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Tane ile ilaç satışı mı başlıyor?

Toplum olarak kutuyla ilaç kullanmaya alışmışız. Vatandaş eczaneye gittiğinde, 'yeşil kutuyu', 'kırmızı renkli kutuyu' istiyorum diyor. Kutuyla alınan ilaç, tedavi için ihtiyaç duyulandan fazla olduğu zaman evde bir kenara atılıyor. Evler adeta eczaneye dönüşmüş durumda. İlaçların ihtiyaç duyulduğu sayıda satılması bu israfı önler. Bakanlık olarak daha önce bu konuda bir çalışma yapılmış. Ancak bugün itibarıyla tek başımıza böyle bir çalışmamız yok. Çünkü bu konuda tek başımıza değiliz. Böyle bir düzenlemeyi hazırlayıp yapacak taraflar arasında eczacılar, ilaç firmaları, SGK da var. Bu kararı süreç içinde hep birlikte vermek lazım. Şeker ve tuz kullanımına yönelik sınırlamalar da toplum hazırsa mümkün olur. Bütün mekanizmalar üzerinde çalışır, toplum kendisini hazırlar ve bu bilinçlenme bu talepleri doğurur.

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Tane ile ilaç satışı mı başlıyor?

Böylece bu talepler toplumun yasal sistemine de dahil olur. Yasalarla insanları buna mecbur etmek doğru değil. Önce talep gerekiyor, yani toplumun bunu istemesi, sahiplenmesi gerekiyor, ondan sonra düzenleme yapılır. Ama sonuçta hepimizin bir ömrü var, bunu herkes biliyor. Biz bu ömrü sağlıklı yaşamak istiyorsak dikkatli yaşamak zorundayız. Yanlışlarımızı geriye gidip düzeltmek mümkün değil. Olumsuz kazanımlarımız bize fatura olarak geri dönüyor.

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