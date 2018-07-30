Tampon genç kadını öldürüyordu

Hemen çantamdaki temiz bir tampona baktım ve pamuğu bir arada tutan bir astar olduğunu farkettim. 40 derece ateşim vardı hemen jinekoloğumu aradım ve acil olarak gelmemi istedi. Korkmaya başlamıştım. Tampon içimde ne kadar süredir böyle bilmiyorum ama eğer bunu 24 saat sonra keşfetseydim şimdi yaşamıyor olacaktım. Hastaneye zamanında geldiğim için, durumumun doğru şekilde teşhis edilmesi ve tedavi olabildiğim için çok şanslıyım'' diye konuşuyor.



