Tampon genç kadını öldürüyordu

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Amanda Stanley içinde kalan tampon parçası yüzünden neredeyse ölüyordu.

Tampon genç kadını öldürüyordu

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Amanda Stanley içinde kalan tampon parçası yüzünden neredeyse ölüyordu. Yüksek ateş, tansiyon, kusma gibi belirtilerle hastaneye kaldırılan Amanda için doktorlar, '24 saat içinde buraya gelmeseydi muhtemelen ölecekti' yorumunda bulundu.

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Tampon genç kadını öldürüyordu

Fotoğrafçılık işiyle uğraşan Amanda Stanley, içinde kalan tampon yüzünden toksik şok sendromu yaşadı. Ölümle burun buruna kalan talihsiz kadın regl döneminden sonra grip, yüksek ateş benzeri şikayetler yaşayaınca basit bir soğuk algınlığı yaşadığını düşündü ancak tuvalete gittiğinde olayın bambaşka bir nedenden kaynaklandığını anladı.



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Tampon genç kadını öldürüyordu

Tuvalet kağıdına baktığında gazlı bez parçasını gören Amanda, ''Soğuk algınlığı yaşadığımı düşünüyordum. Fakat tuvalete gittiğimde içimden gazlı bez çıktığını gördüm ve bunun bir tampon olduğunu anladım.

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Tampon genç kadını öldürüyordu

Hemen çantamdaki temiz bir tampona baktım ve pamuğu bir arada tutan bir astar olduğunu farkettim. 40 derece ateşim vardı hemen jinekoloğumu aradım ve acil olarak gelmemi istedi. Korkmaya başlamıştım. Tampon içimde ne kadar süredir böyle bilmiyorum ama eğer bunu 24 saat sonra keşfetseydim şimdi yaşamıyor olacaktım. Hastaneye zamanında geldiğim için, durumumun doğru şekilde teşhis edilmesi ve tedavi olabildiğim için çok şanslıyım'' diye konuşuyor.

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