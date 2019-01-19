Tamircinin faturaya yazdığı not çifti ağlattı

Yeni doğan bebeklerini eve getirmeden önce kalorifer ocakları bozuldu. Tamircinin Faturaya yazdığı not çifti ağlattı.

Hayatımızda daha büyük sorunlarla karşılaşmadan önce bir önceki sorunumuzun ne kadar önemsiz olduğunun farkına varamıyoruz. Etrafımızda bunun birçok örneği var ve onlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Jesse ve Maria Hulscher çiftinin başına gelenler insanlığa olan inançlarını arttırdı. Bebekleri dünyaya gelmeden hemen önce kalorifer ocağında bir sorun meydana geldi. Twitter

Facebook 1 7

Soğuk bir şubat gecesiydi ve Jesse’nin temel ihtiyaçları dışında harcayacak parası yoktu. Öte yandan bebeklerini eve getireceklerdi ve evin sıcak olması gerekiyordu. Bu yüzden tamirci çağırdı. Çağırdıktan sonra gerçekleşenler çifti çok şaşırttı. Kendilerine yapılan iyiliği bütün dünyayla paylaşmaya karar verdiler. Twitter

Facebook 2 7

Jesse, eşini hastaneden eve getirmeden önce kalorifer ocağını çalışır hale getirmeliydi. Günlerdir ev ısınmadığından çok soğuktu. Adler isminde bir oğlu dünyaya gelmişti. Bu da yetmezmiş gibi uzaktaki hastaneden eve gelirken kar fırtınası çıktı. Twitter

Facebook 3 7