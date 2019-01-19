Tamircinin faturaya yazdığı not çifti ağlattı

Yeni doğan bebeklerini eve getirmeden önce kalorifer ocakları bozuldu. Tamircinin Faturaya yazdığı not çifti ağlattı.

Tamircinin faturaya yazdığı not çifti ağlattı

Hayatımızda daha büyük sorunlarla karşılaşmadan önce bir önceki sorunumuzun ne kadar önemsiz olduğunun farkına varamıyoruz. Etrafımızda bunun birçok örneği var ve onlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Jesse ve Maria Hulscher çiftinin başına gelenler insanlığa olan inançlarını arttırdı. Bebekleri dünyaya gelmeden hemen önce kalorifer ocağında bir sorun meydana geldi.

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Tamircinin faturaya yazdığı not çifti ağlattı

Soğuk bir şubat gecesiydi ve Jesse’nin temel ihtiyaçları dışında harcayacak parası yoktu. Öte yandan bebeklerini eve getireceklerdi ve evin sıcak olması gerekiyordu. Bu yüzden tamirci çağırdı. Çağırdıktan sonra gerçekleşenler çifti çok şaşırttı. Kendilerine yapılan iyiliği bütün dünyayla paylaşmaya karar verdiler.

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Tamircinin faturaya yazdığı not çifti ağlattı

Jesse, eşini hastaneden eve getirmeden önce kalorifer ocağını çalışır hale getirmeliydi. Günlerdir ev ısınmadığından çok soğuktu. Adler isminde bir oğlu dünyaya gelmişti. Bu da yetmezmiş gibi uzaktaki hastaneden eve gelirken kar fırtınası çıktı.

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Tamircinin faturaya yazdığı not çifti ağlattı

Evde iki yaşında çocukları daha vardı. Kar fırtınası da yaklaştığından bir an önce kalorifer ocağını tamir ettirmeleri gerekiyordu. Jesse hemen Magnuson Sheet Metal şirketini aradı ve bir tamirciye ihtiyacı olduğunu söyledi.

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