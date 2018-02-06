Tamer Karadağlı'dan sette korkutan şaka

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, Çocuklar Duymasın setinden paylaştığı bir video ile çekimlerde ne kadar eğlendiklerini ortaya koydu. Bir süre reyting krizi yaşadıktan sonra şimdilerde yoluna emin adımlarla devam eden Çocuklar Duymasın dizisinin setinde çekimler aralıksız devam ediyor.Oyuncular bu yoğun koşturma arasında kendilerine keyifli eğlencelikler yaratmıyor da değil… Pınar Altuğ Atacan hesabından paylaştığı bir videoda bunu ortaya koydu. Tamer Karadağlı'nın rol arkadaşı Zeyno Gönenç'e yaptığı şakayı kayıt altına alan Pınar Altuğ bu videoyu "Zeyno sahneye hazırlanırken, Tamer yaramazlık yaparsa…" notuyla paylaştı.

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