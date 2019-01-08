Tamer Karadağlı kızını paylaştı işte Zeyno Karadağlı'nın son hali

Tamer Karadağlı'nın 2002 yılında evlendiği Arzu Balkan ile dünyaya getirdiği Zeyno adındaki bebek şimdilerde genç kız oldu. 2007 yılında boşanan çift, ayrılıklarından bir yıl önce Zeyno'yu kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, kızı Zeyno'nun son halini gözler önüne serdi.
Şu anda 12 yaşında olan Zeyno Karadağlı, değişimiyle herkesi şaşırttı. Gözlük kullanmaya başlayan genç kız, kestirdiği saçlarıyla da bambaşka birine dönüştü. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bu fotoğrafa binlerce beğeni gelirken biz de internethaber olarak Zeyno'nun zaman içindeki değişimini sizler için derledik.
Peki evliliklerinden dünya güzeli bir kız ortaya çıkan Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çifti neden boşandı? Arzu Balkan, 2007 yılında boşanmalarının ardından verdiği bir röportajda şöyle konuşmuştu;
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