Tamer Karadağlı kızını paylaştı işte Zeyno Karadağlı'nın son hali

Çocuklar Duymasın adlı diziyle yıllardır ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno, değişimiyle herkesi şaşırttı.

Tamer Karadağlı'nın 2002 yılında evlendiği Arzu Balkan ile dünyaya getirdiği Zeyno adındaki bebek şimdilerde genç kız oldu. 2007 yılında boşanan çift, ayrılıklarından bir yıl önce Zeyno'yu kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, kızı Zeyno'nun son halini gözler önüne serdi. Twitter

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Şu anda 12 yaşında olan Zeyno Karadağlı, değişimiyle herkesi şaşırttı. Gözlük kullanmaya başlayan genç kız, kestirdiği saçlarıyla da bambaşka birine dönüştü. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bu fotoğrafa binlerce beğeni gelirken biz de internethaber olarak Zeyno'nun zaman içindeki değişimini sizler için derledik. Twitter

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Her genç kız gibi aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeyno, başarılı bir şekilde piyano çalıyor. Annesi ve babasıyla olan fotoğraflarını da sıklıkla Instagram hesabında paylaşan Zeyno'nun 11 bine yakın takipçisi bulunuyor. Twitter

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