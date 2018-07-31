Tamer Karadağlı ile kızı Zeyno'nun TIR ile ABD tatili

Çocuklar Duyması'nın 'Haluk'u yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı, kızı Zeyno ile tatil için gittikleri ABD'de TIR ile gezdi. Karadağlı, Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı.

Tamer Karadağlı ile kızı Zeyno'nun TIR ile ABD tatili

Çocuklar Duymasın adlı dizide Pınar Altuğ'un eşi 'Haluk' karakterine hayat veren bu proje sayesinde ününe ün katan Tamer Karadağlı, yaz tatilini fırsat bilip kızı Zeyno ile ABD'ye gitti. Ülkenin altını üstüne getiren baba kız kiraladıkları TIR ile bütün sokakları dolaştı. Karadağlı, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında da yayınladı. 51 yaşındaki oyuncu son paylaşımına "Artık dönüş zamanı.. Kızımla harika bir hafta sonu geçirdik..." mesajını yazdı.

14
Tamer Karadağlı ile kızı Zeyno'nun TIR ile ABD tatili

''KIZIMLA HARİKA BİR HAFTA SONU GEÇİRDİK'': Motorsiklet tutkusuyla biline 51 yaşındaki yakışıklı oyuncu, daha önce geçirdiği trafik kazasında ölümden dönmüştü. Müthiş bir tatil geçirdiklerinin altını çizen 51 yaşındaki oyuncu son paylaşımına "Artık dönüş zamanı.. Kızımla harika bir hafta sonu geçirdik..." mesajını yazdı. İşte çiftin tatilinden kareler...

24
Tamer Karadağlı ile kızı Zeyno'nun TIR ile ABD tatili

34
Tamer Karadağlı ile kızı Zeyno'nun TIR ile ABD tatili

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro