Tamer Karadağlı ile kızı Zeyno'nun TIR ile ABD tatili

Çocuklar Duymasın adlı dizide Pınar Altuğ'un eşi 'Haluk' karakterine hayat veren bu proje sayesinde ününe ün katan Tamer Karadağlı, yaz tatilini fırsat bilip kızı Zeyno ile ABD'ye gitti. Ülkenin altını üstüne getiren baba kız kiraladıkları TIR ile bütün sokakları dolaştı. Karadağlı, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında da yayınladı. 51 yaşındaki oyuncu son paylaşımına "Artık dönüş zamanı.. Kızımla harika bir hafta sonu geçirdik..." mesajını yazdı.
''KIZIMLA HARİKA BİR HAFTA SONU GEÇİRDİK'': Motorsiklet tutkusuyla biline 51 yaşındaki yakışıklı oyuncu, daha önce geçirdiği trafik kazasında ölümden dönmüştü. Müthiş bir tatil geçirdiklerinin altını çizen 51 yaşındaki oyuncu son paylaşımına "Artık dönüş zamanı.. Kızımla harika bir hafta sonu geçirdik..." mesajını yazdı. İşte çiftin tatilinden kareler...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER