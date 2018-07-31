Tamer Karadağlı ile kızı Zeyno'nun TIR ile ABD tatili

Çocuklar Duymasın adlı dizide Pınar Altuğ'un eşi 'Haluk' karakterine hayat veren bu proje sayesinde ününe ün katan Tamer Karadağlı, yaz tatilini fırsat bilip kızı Zeyno ile ABD'ye gitti. Ülkenin altını üstüne getiren baba kız kiraladıkları TIR ile bütün sokakları dolaştı. Karadağlı, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında da yayınladı. 51 yaşındaki oyuncu son paylaşımına "Artık dönüş zamanı.. Kızımla harika bir hafta sonu geçirdik..." mesajını yazdı.