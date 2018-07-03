Tam o an: Köprüden atladı polis havada yakaladı!

KAHRAMANMARAŞ Andırın'da eşiyle tartışan Z.K., köprüye çıkarak kendini boşluğu bıraktı. Z.K.’yı polislerin biri elinden diğeri de saçından yakaladı. Polislerin elinden kurtulmaya çalışan genç kadın, havada 2 dakika verdiği intihar mücadelesinin sonunda köprüden indirilebildi.

Tam o an: Köprüden atladı polis havada yakaladı!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde eşiyle tartışan Z.K., 30 metre yükseklikteki köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine giden polislerin ikna girişimine rağmen kendini boşluğu bırakan Z.K.’yı polislerden buru elinden diğeri de saçından yakaladı. Polislerin elinden kurtulmaya çalışan genç kadın, havada 2 dakika verdiği intihar mücadelesinin sonunda köprüden indirilebildi.

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Tam o an: Köprüden atladı polis havada yakaladı!

Olay, öğle saatlerinde Andırın-Göksun Karayolu’nun üzerindeki asma Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi.

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Tam o an: Köprüden atladı polis havada yakaladı!

Eşiyle tartışan Z.K., asma köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Genç kadını köprüde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Tam o an: Köprüden atladı polis havada yakaladı!

Kimseyi yanına yaklaştırmayan Z.K., yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki köprünün halatlarından tutarak ölmek istediğini söyledi. Yarım saat boyunca kimseyi yanına yaklaştırmayan genç kadın, tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi.

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