Tam bir vampir önce köpeğini ısırdı sonra FBI ajanını

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde Corey Phillips adında bir şahıs Manassas şehrinde köpeğini ısırarak yaraladı.

Ardından yol kenarında çıplak bir şekilde yürüyen adamı polisler durdurmak istedi. Sokakta tesadüfen bulunan bir FBI ajanı olaya müdahale etmek istedi. Ancak hiçbir ihtarı dikkate almayan adam FBI ajanını boynunu ısırdı.

Ekipler saldırgana biber gazıyla müdahale ederek göz altına aldı. Prince William Polis ekipleri saldırganın evde esrar içtikten sonra bilincini kaybederek önce 5 yaşındaki Labrador cinsi köpeğini ısırarak yaraladığını, daha sonra sokakta çıplak gezerken 60 yaşındaki kadın komşusuna vurarak yere düşürdüğünü açıkladı.

Saldırgan vücudundaki yaralar sebebiyle önce hastaneye kaldırıldı. Sorgusunun ardından kefalet ödemeden serbest bırakılan zanlı uyuşturucu madde kullanmak, adam yaralamak, hayvanlara zarar vermek, adaleti engelleyemeye çalışmak ve kamu alanında düzeni bozma suçlamalarından 5 Mart tarihinde mahkemeye çıkarılacak.