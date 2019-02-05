Tam bin 200 yıllık! Hıristiyan dünyasında büyük ses getirecek

Geçmişi yaklaşık 1900 yıl öncesine dayanan ve ikinci tek tanrılı din olan Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil'e dair dikkat çeken bir eser, Diyarbakır'da ele geçirildi. Yaklaşık 1200 yıllık olduğu tahmin edilen İncil'in özelliklerini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde oturan 3 şüphelinin, elinde bulundurdukları, 1200 yıllık deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde etmesi üzerine operasyon başlattı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada, deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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