Tam 4,5 milyar yıllık meteor taşı Sevgililer Günü için rekor fiyata satışta

Bugüne kadar satışa çıkardığı birçok değerli eserle bilinen Christie’s müzayede evi, kalp şeklindeki meteorun haricinde aynı bölgede bulunan 40'a yakın meteor taşını da 6-14 Şubat arasında satışa sunacak. Ancak bu meteorun kalp şekline benzemesi, fiyatını diğerlerine göre biraz daha artırıyor.

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