Tam 4,5 milyar yıllık meteor taşı Sevgililer Günü için rekor fiyata satışta

Bugüne kadar satışa çıkardığı birçok değerli eserle bilinen Christie’s müzayede evi, kalp şeklindeki meteorun haricinde aynı bölgede bulunan 40'a yakın meteor taşını da 6-14 Şubat arasında satışa sunacak. Ancak bu meteorun kalp şekline benzemesi, fiyatını diğerlerine göre biraz daha artırıyor.
Bu meteor, 12 Şubat 1947 yılında Sovyetler Birliği zamanında atmosfere girip parçalanarak kalp şeklini almış ve Sibirya'nın Sihote-Alin bölgesine düşmüştü.
300 ile 500 BİN DOLAR: Uzmanlar meteor parçalarının toplamda 300 bin dolar ile 500 bin dolar arasında satılmasını beklediklerini dile getirdiler.
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