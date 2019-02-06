Tam 4,5 milyar yıllık meteor taşı Sevgililer Günü için rekor fiyata satışta

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasının ardından ne alsam diye düşünenler için bir müzayede evi, 4,5 milyar yıllık meteor taşını satışa çıkardı.

Tam 4,5 milyar yıllık meteor taşı Sevgililer Günü için rekor fiyata satışta

Bugüne kadar satışa çıkardığı birçok değerli eserle bilinen Christie’s müzayede evi, kalp şeklindeki meteorun haricinde aynı bölgede bulunan 40'a yakın meteor taşını da 6-14 Şubat arasında satışa sunacak. Ancak bu meteorun kalp şekline benzemesi, fiyatını diğerlerine göre biraz daha artırıyor.

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Tam 4,5 milyar yıllık meteor taşı Sevgililer Günü için rekor fiyata satışta

Bu meteor, 12 Şubat 1947 yılında Sovyetler Birliği zamanında atmosfere girip parçalanarak kalp şeklini almış ve Sibirya'nın Sihote-Alin bölgesine düşmüştü.

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Tam 4,5 milyar yıllık meteor taşı Sevgililer Günü için rekor fiyata satışta

Atmosferin etkisiyle yüzlerce parçaya ayrılan meteorun parçaları Rus jeologlar tarafından 5 gün içinde toplanmış, taşların içeriğinin yüzde 94 demir, yüzde 5,5 nikel ve yüzde 0,38 kobalt olduğu saptanmıştı.

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Tam 4,5 milyar yıllık meteor taşı Sevgililer Günü için rekor fiyata satışta

300 ile 500 BİN DOLAR: Uzmanlar meteor parçalarının toplamda 300 bin dolar ile 500 bin dolar arasında satılmasını beklediklerini dile getirdiler.

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