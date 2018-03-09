Tam 381 kiloydu Dr. Nowzaradan işi ele aldı ama sonu facia!

Doktor Nowzaradan ile ünlülenen '300 Kiloluk Hayatım'ın katılımcılarından 41 yaşındaki Robert Buchel hayatını kaybetti. Sağlığına kavuşmak isterken canından olan Robert Buchel bu ölümü kafaları karıştırdı. Neden öldüğünü herkes merak ediyor.

Tam 381 kiloydu Dr. Nowzaradan işi ele aldı ama sonu facia!

Fazla kilolarından kurtulmak, daha sağlıklı bir vücuda kavuşma, herkesin hayali. Zayıflığın da fazlası zarar kilonun da bu yüzden tam kararında kalmak gerekiyor. Aşırı kilolu insanlar ameliyatlar, diyetler derken sağlıklı bir yapıya kavuşmaya çalışıyorlar. TLC'nin kilolu insanlar hakkında yaptığı programlardan biri olan '300 Kiloluk Hayatım'ın katılımcılarından 41 yaşındaki Robert Buchel hayatını kaybetti. Hem ameliyat olup hem de diyete başlayan adam yeme alışkanlığının kurbanı oldu. 41 yaşındaki Robert Buchel'in kilosu ameliyattan önce 381 kiloya ulaşmıştı. Peki nasıl oldu Robert Buchel öldü? Sağlıklı olmak için girdiği yolda neden hayatını kaybetti?

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Tam 381 kiloydu Dr. Nowzaradan işi ele aldı ama sonu facia!

Rejim programı ve geçirdiği operasyondan sonra 5 aylık bir süreçte 150 kg'a düşmesi planlanıyordu. Robert ayrıca çekimler için seyahat ettiği bir bölümde yere düşmüş, kendi kalkamadığı için acil tıp çalışanları tarafından kurtarılmıştı.


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Tam 381 kiloydu Dr. Nowzaradan işi ele aldı ama sonu facia!

Fakat Robert Buchel'in kalbi '300 Kg'luk Hayatım' programının çekimleri sırasında durdu ve müdaheleler fayda etmedi. Robert'in bakımını üstlenen nişanlısı ise "Sanki bir düğmeye basılmış gibi. Ameliyattan bu yana çok kötü, çünkü ilaçlarını alamıyor," dedi. Robert ve Kathryn önümüzdeki yıl evlilik planları yapıyordu.



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Tam 381 kiloydu Dr. Nowzaradan işi ele aldı ama sonu facia!

Robert'in geçirdiği ilk operasyonda 133 kg kaybetti çünkü vücudunun sağ kısmındaki limfedema parçalarından biri alındı.

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