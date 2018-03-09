Tam 381 kiloydu Dr. Nowzaradan işi ele aldı ama sonu facia!

Fazla kilolarından kurtulmak, daha sağlıklı bir vücuda kavuşma, herkesin hayali. Zayıflığın da fazlası zarar kilonun da bu yüzden tam kararında kalmak gerekiyor. Aşırı kilolu insanlar ameliyatlar, diyetler derken sağlıklı bir yapıya kavuşmaya çalışıyorlar. TLC'nin kilolu insanlar hakkında yaptığı programlardan biri olan '300 Kiloluk Hayatım'ın katılımcılarından 41 yaşındaki Robert Buchel hayatını kaybetti. Hem ameliyat olup hem de diyete başlayan adam yeme alışkanlığının kurbanı oldu. 41 yaşındaki Robert Buchel'in kilosu ameliyattan önce 381 kiloya ulaşmıştı. Peki nasıl oldu Robert Buchel öldü? Sağlıklı olmak için girdiği yolda neden hayatını kaybetti?

