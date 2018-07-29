Tam 1321 yıl hapsi isteniyor! Çok fena tuzağa düştüler

Sosyal medya ünlüler için faydalı bir mecra olsa da, başlarına gelmeyen kalmıyor. Ayşegül Usta'nın haberine göre Berk Oktay, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ Atacan gibi birçok ünlünün sosyal medya hesaplarını çalan ve kendilerine ‘Ducky Layne’ diyen 18 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

