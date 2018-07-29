Tam 1321 yıl hapsi isteniyor! Çok fena tuzağa düştüler

Sosyal medya ünlüler için faydalı bir mecra olsa da, başlarına gelmeyen kalmıyor. Mavi tık konusunda atılan dolandırıcılık mesajlarından başları yanan ünlüler rahat bir nefes aldı.

Tam 1321 yıl hapsi isteniyor! Çok fena tuzağa düştüler

Sosyal medya ünlüler için faydalı bir mecra olsa da, başlarına gelmeyen kalmıyor. Ayşegül Usta'nın haberine göre Berk Oktay, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ Atacan gibi birçok ünlünün sosyal medya hesaplarını çalan ve kendilerine ‘Ducky Layne’ diyen 18 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

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Tam 1321 yıl hapsi isteniyor! Çok fena tuzağa düştüler

Ünlüler dünyasını sarsan hacker çetesine dava açıldı. 12’si tutuklu toplam 18 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, mağdurların ifadelerine de yer verildi.

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Tam 1321 yıl hapsi isteniyor! Çok fena tuzağa düştüler

Tamer Karadağlı, soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, Instagram hesabının doğrulanmış rozeti (mavi tık) almaya uygun görüldüğü konusunda e-posta aldığını, kullanıcı adı ve şifresini girince hesabın yönetimini kaybettiğini belirtti. Bir süre sonra bu kez WhatsApp’tan iletişime geçilip 3 bin lira istendiğini, bu parayı vermemesi durumunda kendisini zor durumda bırakacak görüntü ve konuşmaların düzenleneceğinin söylediğini kaydetti.

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Tam 1321 yıl hapsi isteniyor! Çok fena tuzağa düştüler

Pınar Altuğ Atacan da Twitter hesabının ele geçirildiğini ve hesabında siyasi içerikli paylaşımlar yapıldığını belirtti.

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