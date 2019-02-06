Talimatı Erdoğan verdi! 'Cumhurbaşkanlığı Spor' kuruldu

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve Türk sporuna yaptığı hizmetlerle takdir toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 'Cumhurbaşkanlığı Spor' kuruldu. Takımın idmanları Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem: Milli takımımızın hali ne olacak?