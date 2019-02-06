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Talimatı Erdoğan verdi! 'Cumhurbaşkanlığı Spor' kuruldu

Talimatı Erdoğan verdi! 'Cumhurbaşkanlığı Spor' kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 'Cumhurbaşkanlığı Spor' kuruldu.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 14:27 - Güncelleme: 06-02-2019 14:27

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve Türk sporuna yaptığı hizmetlerle  takdir toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 'Cumhurbaşkanlığı Spor' kuruldu. Takımın idmanları Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem: Milli takımımızın hali ne olacak?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2019 16:01 Ehonomi bu şekilde eyi ye gidecek

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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