Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve Türk sporuna yaptığı hizmetlerle takdir toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 'Cumhurbaşkanlığı Spor' kuruldu. Takımın idmanları Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem: Milli takımımızın hali ne olacak?
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Talimatı Erdoğan verdi! 'Cumhurbaşkanlığı Spor' kuruldu haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER