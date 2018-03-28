Talihsiz Kaza! EDHO'nun yıldızı Ozan Akbaba'nın köprücük kemiği kırıldı

ATV'nin sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba, geçtiğimiz günlerde evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Bir anda kolunun üzerine düşen yakışıklı oyuncunun köprücük kemiği kırıldı.
Önceki gün eşiyle birlikte Nişantaşı’nda kol askısıyla görüntülenen Akbaba, kendisini görüntüleyen gazetecileri farkedince; “Baba bari beni çekmeyin diyerek tebessüm etti”, ‘Kolunuzdaki rahatsızlığınız sette mi oldu’ sorusuna; “Hayır set kazası değil tamamen özel hayatımda oldu bu, düştüm ve köprücük kemiğim kırıldı...
Allah beterinden korusun, sanırım Nazara'a geldim” dedi. Bir müddet daha askıyla dolaşacağını söyleyen Ozan Akbaba; “Şu an platin takılı, sürekli böyle gezmiyorum arada sırada bu askıyı çıkarıyorum” dedi.
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin en gözde karakterlerinden İlyas'ı canlandıran Ozan Akbaba'ya ilgi oldukça yoğun. Peki yakışıklı oyuncu, nasıl bu kadar ünlü oldu merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte Ozan Akbaba'nın yaşam öyküsüne bir göz atalım...
OZAN AKBABA KİMDİR? Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta doğdu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iç mimari ve çevre tasarımı bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa ortaokul yıllarında başladı ve birçok oyun, seslendirme, reklam filmi, sinema filmi, kısa filmde çalıştı.
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