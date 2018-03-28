Talihsiz Kaza! EDHO'nun yıldızı Ozan Akbaba'nın köprücük kemiği kırıldı

Allah beterinden korusun, sanırım Nazara'a geldim” dedi. Bir müddet daha askıyla dolaşacağını söyleyen Ozan Akbaba; “Şu an platin takılı, sürekli böyle gezmiyorum arada sırada bu askıyı çıkarıyorum” dedi.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin en gözde karakterlerinden İlyas'ı canlandıran Ozan Akbaba'ya ilgi oldukça yoğun. Peki yakışıklı oyuncu, nasıl bu kadar ünlü oldu merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte Ozan Akbaba'nın yaşam öyküsüne bir göz atalım...

