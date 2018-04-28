Talihsiz hırsız! Çaldığı bisikleti böyle çaldırdı

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem E, İbrahim Vuranay'a ait bisikleti iş yerinin önünden çaldı. Polis merkezine giden İbrahim Vuranay, bisikletinin çalındığı ihbarında bulunarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili araştırma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikleti Adem E'nin çaldığını belirledi. Polis tarafından kısa süre sonra gözaltına alınan Adem E, çaldığı bisikletin camide elini yıkarken başka bir hırsız tarafından çalındığını öne sürdü.

Sorgusunun ardından aldiyeye sevk edilen Adem E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.