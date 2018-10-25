Talat Bulut yeni imajı ile herkesi şaşırttı!

Sno günlerde başrol oynadığı dizide 19 yaşındaki kostüm asistanını taciz ettiği yönündeki haberlerle gündeme gelen ve hakkında açılan taciz davası takipsizlikle sonuçlanan Talat Bulut, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.
Usta oyuncu, uzun örgülü saçları ve değişik kıyafetleriyle verdiği pozları, "Bugün TBT, son dakika gerçekleştirdikleri Bizans oyunlarına yenik düşmüş bir film karakteri" notuyla paylaştı.
Sno günlerde başrol oynadığı dizide 19 yaşındaki kostüm asistanını taciz ettiği yönündeki haberlerle gündeme gelen ve hakkında açılan taciz davası takipsizlikle sonuçlanan Talat Bulut, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.
Usta oyuncu, uzun örgülü saçları ve değişik kıyafetleriyle verdiği pozları, "Bugün TBT, son dakika gerçekleştirdikleri Bizans oyunlarına yenik düşmüş bir film karakteri" notuyla paylaştı.
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