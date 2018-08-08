Talat Bulut Yasak Elma'ya devam edecek mi Özge Şimşek kararı

Talat Bulut kimdir, Yasak Elma dizisine devam edecek mi son kararı mahkeme verdi. Yaklaşık 2 ay önce adı set çalışanı Özge Şimşek'i taciz iddialarına karışan ve Türkiye'nin gündemine oturan oyuncu Talat Bulut hakkında son kararı mahkeme verdi. Taciz iddiaları hakkında yeterli delil olmadığını belirten savcı takipsizlik kararı verdi. Herkesin merak ettiği konuya ise yapımcı açıklık getirdi. Talat Bulut yeni sezonda Yasak Elma dizisinde oynayacak mı?

'YASAK ELMA'DA DEVAM EDECEK Mİ? YAPIMCI KARARINI VERDİ: Yasak Elma dizisinde 'Halit Argun' karakterini canlandıran Talat Bulut'un yeni sezonda da dizide yer alacağını yapımcı Fatih Aksoy açıkladı: Talat Bulut'la devam edeceğiz. Savcının kararını bekliyordum. Savcı takipsizlik verdi. Bizim bu konuda başka bir yorum yapmamıza gerek yok.'

Talat Bulut'un avukatı karar sonrası şu açıklamayı yaptı:

Bilindiği üzere müvekkilim Talat BULUT hakkında, Özge Ş. isimli kişi tarafından bir takım basın yayın organları üzerinden geçtiğimiz Haziran ayının başında taciz edildiği şeklinde tamamıyla iftira mahiyetinde bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Anayasaya göre herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahipken, müvekkilim hakkında asılsız bir suçlama ortaya atarak haysiyet cellatlığı yapanlar, bu hakkı kullanmak suretiyle etkin ve hukuki bir soruşturma talebiyle ortaya çıkmak yerine, adliye önlerinde onlarca kamera önünde ömrünü mesleğine adamış bir sanatçının onuruna ve haysiyetine suikast yapmayı tercih etmişlerdir.

Ne ilginçtir ki, basında boy göstermek yerine aslında yapılması gereken ilk adım olan suç duyurusunda bulunma gibi bir adım için ise günlerce beklenmiş ve nihayetinde bir hafta kadar süre geçtikten sonra, 6 Haziran 2018 günü asılsız bir takım suçlamalarla ve üstüne üstelik de yetkili olmayan bir adliyede suç duyurusunda bulunulmuştur. Suçlamalarla ilgili olarak etkin ve hukuki bir soruşturma yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavalığı’nca konu her yönüyle araştırılmış, tarafların ve tanıkların beyanlanlarına başvurulmuş ve sonuç olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172.maddesi uyarınca kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle dava açılmasına olanak bulunmadığına karar vermiş, bu kararla da müvekkilim Talat BULUT hakkında ortaya atılan suçlamanın delilden yoksun ve mesnetsiz iddia olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır.

Toplumun yoğun ilgi gösterdiği bu soruşturma da bu şekilde kapanmış bulunmaktadır. Karar şüphesiz ki itiraza tabidir. Ancak gerçek ortaya çıkmış, müvekkil Talat BULUT hakkındaki asılsız suçlamadan aklanmıştır. Kendisi hakkında insafsızca bir iftirayı ortaya atıp, haysiyet cellatlığı yapanların vicdanlarıyla ne şekilde ibralaşacakları ise açık bir merak konusudur.

TALAT BULUT KİMDİR: Talat Bulut, 23 Mart 1956’da Sarıkamış Kars’ta doğmuştur. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray’ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı’dır.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

7. Ankara Film Festivali – 1995, En İyi Erkek Oyuncu, Manisa Tarzanı

1. Ankara Film Festivali – 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Herşeye Rağmen

20. Antalya Film Festivali – 1983, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Derman

37. Antalya Film Festivali – 2000, En İyi Erkek Oyuncu, Melekler Evi

22. Siyad Türk Sineması Ödülleri – 2000, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Abuzer Kadayıf







