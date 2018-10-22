Tal Garih bakın kimin torunu çıktı Tuba Ünsal'ın sevgilisi Yahudi asıllı ve...

Tuba Ünsal'ın sevgilisi olduğu ortaya çıkan Tal Garih kimdir bililyor musunuz? Aslen Yahudi kökenli olan ailesi Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri.

Tal Garih bakın kimin torunu çıktı Tuba Ünsal'ın sevgilisi Yahudi asıllı ve...

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Mirgün Cabas ile boşanan ünlü model ve oyuncu Tuba Ünsal, yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurunca herkes şaşırdı. Zira bu kişi sıradan biri değildi. Sevgilisi Tal Garih soyadı ile dikkat çekti. Garih ailesi iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Türkiye ise Garih'leri dramatik bir olayla hatırlıyor. Bakın Tal Garih kimdir ve dedesi kim?

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Tal Garih bakın kimin torunu çıktı Tuba Ünsal'ın sevgilisi Yahudi asıllı ve...

Tuba Ünsal, Bodrum’da bir erkekle samimi görüntüler sergilemiş ve bu sürpriz aşk yaza damga vurmuştu. Bu esrarengiz kişinin kimliği de bugün ortaya çıktı. Tuba Ünsal'ın sevgilisi meğer Tal Garih'miş.

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Tal Garih bakın kimin torunu çıktı Tuba Ünsal'ın sevgilisi Yahudi asıllı ve...

TAL GARİH KİMDİR? : Garih ailesi Alarko Holding'in ortaklarından. Tal Garih'in dedesi İstanbul'daki bir mezarlıkta saldıraya maruz kalıp yaşamını yitiren ünlü işadamı Üzeyir Garih. Tal Garih, Üzeyir Garih’in iş kadını olan kızı Dalia Garih’den dünyaya geldi.

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Tal Garih bakın kimin torunu çıktı Tuba Ünsal'ın sevgilisi Yahudi asıllı ve...

TUBA ÜNSAL BÖYLE DUYURDU : Tuba Ünsal ilişkisini bu kalp emojili paylaşımla duyurdu. Ünsal, kocası Mirgün Cabas'dan boşandıktan 40 gün sonra bu ilişkiye başmış. İkilinin arasında 4 yaş fark var. Tal Garih, Tuba Ünsal'dan küçük.

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